Inter, ancora nessun incontro per rinnovo Brozovic. Ottimismo per Barella

Il Corriere dello Sport aggiorna sulle due trattative che i dirigenti dell'Inter stanno portando avanti per blindare i due centrocampisti

Non è ancora il momento. L'Interè al lavoro per rinnovare il contratto di Marcelo Brozovic, in scadenza al 30 giugno 2022, ma è ancora presto per il tanto atteso summit. Ne parla oggi il Corriere dello Sport: "Ancora nessun incontro tra l'Inter e l'entourage del croato per il rinnovo. Probabile che il dialogo con il padre di Brozo e un'avvocatessa di sua fiducia inizi la prossima settimana, dopo il match di Champions. Va avanti con ottimismo invece il discorso per l'allungamento, con cospicuo adeguamento, di Barella. Tempi non brevissimi, ma il club ha fiducia di arrivare alla fumata bianca", si legge.