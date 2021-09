Inter, i rinnovi di Marotta e Ausilio e la promessa di Zhang. Il presidente sa…

In casa nerazzurra si gioca una partita importante, il rinnovo di 4 dirigenti nerazzurri

Finito il mercato, in casa Inter si è continuato a lavorare per sistemare la situazione contrattuale di alcuni giocatori, tre in particolare: Lautaro, Brozovic e Barella. Ma c'è un'altra partita importante per il club e riguarda i rinnovi di Beppe Marotta, Piero Ausilio, Dario Baccin e Roberto Samaden. Come sottolinea Calciomercato.com, per tutti e quattro la priorità dell'Inter e del presidente Zhang dovrà essere inevitabilmente il rinnovo.