Inter, nessuna proposta di rinnovo per Young: tornerà in Inghilterra, ecco dove

L'esterno inglese, in scadenza di contratto a giugno, terminerà la sua esperienza in nerazzurro e lascerà l'Italia

Le strade di Ashley Young e dell'Inter si separeranno a fine stagione: l'esterno inglese, arrivato a Milano lo scorso gennaio e in scadenza di contratto a giugno, non ha ricevuto alcuna proposta di rinnovo, e con ogni probabilità farà ritorno in patria . Tuttosport svela quella che potrebbe essere la sua prossima destinazione:

"Arrivano dall'Inghilterra tramite il Daily Mail voci di un serio interessamento del Watford per Ashley Young.[...] L'ex United, peraltro, in più di un'occasione ha ribadito il suo desiderio di terminare la carriera nel club che dove è cresciuto a livello giovanile e che lo ha fatto esordire in Premier. Il Watford attualmente è saldamente secondo in Championship e vede molto da vicino la promozione in Premier: il ritorno di Young potrebbe essere un regalo per i tifosi dopo il salto di categoria".