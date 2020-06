L’Inter riparte da Eriksen: apprendistato finito, Conte prepara novità per il rush finale

Si chiama Christian Eriksen la grande novità dell’Inter: Antonio Conte, alla vigilia del ritorno in campo dopo la sosta forzata causata dall’epidemia di coronavirus, riparte dal centrocampista danese, al quale è pronto a consegnare le chiavi del gioco della squadra. Così scrive il Corriere dello Sport: “L’Inter riparte da Eriksen. Il danese, infatti, sarà la grande novità nell’Inter che tornerà in campo a distanza di 3 mesi e spiccioli dall’ultima gara ufficiale. Non più riserva quindi, come gli era sempre capitato in campionato, ad eccezione del match con l’Udinese, ma titolare. E’ questa l’indicazione emersa dall’ultima settimana abbondante di lavoro alla Pinetina, con tanto di correzione di modulo. Già perché l’impianto base “contiano” non sarà più il classico 3-5-2, ma il 3-4-1-2. Insomma, l’idea è proprio quella di mettere l’ex-Tottenham nelle migliori condizioni di esprimersi. Da trequartista avrà più libertà di muoversi e di esprimersi. Fermo restando che non potrà sottrarsi dai normali compiti tattici e difensivi“.