Inter, riparte la caccia all’Europa League. Per i bookies nerazzurri sul podio delle favorite

. I nerazzurri partono chiaramente favoriti, nonostante affrontino una compagine che sta dominando il campionato bulgaro, con quindici vittorie e sei pareggi in 21 partite, senza alcuna sconfitta. La squadra di Antonio Conte, dopo l’eccellente prima parte di stagione, è però non solo la squadra candidata per il passaggio agli ottavi di finale, ma anche tra le favorite per la vittoria finale dell’Europa League. Analizzando le statistiche dei bookmakers, Handanovic e compagni sono sul podio e partono, sulla griglia di partenza, al terzo posto. La quota di un trionfo è infatti – secondo Betclic – calata vistosamente nelle ultime settimane, arrivando a 7.50. Superate nelle gerarchie Ajax e Arsenal. Davanti restano solo il Manchester United, dato a 6, e il Siviglia, a quota 7.