Condò: “Inter, occhio al Ludogorets ma sei superiore. Europa League da non sottovalutare”

Paolo Condò ha parlato della partita di Europa League tra Inter e Ludogorets e del momento dei nerazzurri. Ecco cosa ha sottolineato a Skysport: «Il sorteggio ha sorriso ai nerazzurri, che hanno frenato un po’ ultimamente. Ai bulgari devi stare attento ma si è nettamente superiori. Sia loro che la Roma devono ricordarsi che l’Europa League viene sottovalutata con dei turn over esagerati e spesso le squadre danno la sensazione di non puntarci granché. Alla Roma bisogna ricordare che chi vince l’EL va in Champions».

(Fonte: SS24)