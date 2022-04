Sky – Inter, oggi riposo: domani ripresa degli allenamenti. De Vrij, la situazione

Il giorno dopo la vittoria col Verona, Simone Inzaghi ha concesso ai suoi giocatori un giorno di riposo

Dopo la vittoria fondamentale contro il Verona, Simone Inzaghi ha concesso ai suoi giocatori un giorno di riposo in vista del tour de force previsto alla fine di aprile tra derby di Coppa Italia e recupero col Bologna. Secondo quanto riporta Sky Sport, al momento non sono in programma le visite per de Vrij. Questo significa che l'indolenzimento alla coscia accusato contro il Verona non preoccupa più di tanto. Chiaramente se domani l'olandese dovesse accusare ancora fastidio alla gamba, a quel punto sarebbero necessari esami. L'Inter conta di recuperarlo presto.