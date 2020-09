Inter, oggi la ripresa degli allenamenti: seduta mattutina, in gruppo anche Pinamonti

L’Inter di Antonio Conte, dopo aver approfittato di una domenica libera, è pronta a tornare ad Appiano Gentile per preparare l’esordio in campionato contro la Fiorentina. Come scrive Tuttosport, in gruppo ci sarà anche Andrea Pinamonti, tornato alla base dopo la stagione trascosa con la maglia del Genoa: “In programma per oggi c’è unicamente una sessione mattutina per iniziare a preparare l’avvicinamento all’esordio in campionato, che andrà in scena sabato sera (ore 20.45) contro la Fiorentina. Sarà in gruppo con i compagni come già sabato l’attaccante Andrea Pinamonti, mentre Arturo Vidal si dovrebbe unire al gruppo domani“.