Inter, arrivata la risposta del Real Madrid per Hakimi: la decisione di Perez

L'Inter ha ricevuto la risposta del Real Madrid e si prepara a finalizzare la cessione di Hakimi al PSG: le cifre

È arrivato l'ok del Real Madrid per Achraf Hakimi. Nella giornata di ieri, i 'Blancos' di Florentino Perez hanno comunicato di non voler pareggiare l'offerta del Paris Saint-Germain per il laterale marocchino.