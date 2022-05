Inter, dal presidente ai magazzinieri: un unico ritornello da qui alla fine

Un’unica missione da qui a fine stagione in casa Inter. Ne parla oggi il Corriere, che si sofferma sul ritornello di questi ultimi due giorni

“L’Inter non si arrende e non lo farà fino alla fine di una stagione già ricca di trofei, con un’ultima missione impossibile: lo scudetto. Il trionfo in Coppa Italia ha caricato l’ambiente e il ritornello, dal magazziniere all’allenatore, passando per i giocatori fino ad arrivare al presidente è uno: credere nel miracolo”, si legge.