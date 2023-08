Inter, ieri la ripresa ad Appiano sotto gli occhi della dirigenza. “Tutti sorridenti e carichi”

Dopo la tournée in Giappone l'Inter è tornata a Milano e ha ripreso ieri ad allenarsi ad Appiano Gentile. Anche oggi doppia seduta d'allenamento, Inzaghi continua a preparare la prima di campionato con il Monza in attesa di nuovi arrivi dal mercato.

"La prima volta ad Appiano da domenica 23 luglio, giorno in cui la truppa nerazzurra era andata dall’altra parte del mondo per allenarsi al caldo del Giappone e per verificare quanta passione ci sia in Oriente per il nerazzurro. Dopo il ritorno e due giorni di sano riposo, la squadra di Simone Inzaghi ha ripreso possesso del centro sportivo allenandosi davanti all’a.d. Beppe Marotta, al d.s. Piero Ausilio, al suo vice Dario Baccin e al vicepresidente Javier Zanetti", riporta La Gazzetta dello Sport.