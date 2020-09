Inter, Conte si gode un grande ritorno e una conferma. Perisic esterno a tutta fascia ed Eriksen…

Tra le nuove facce in casa Inter c’è anche un volto noto: Ivan Perisic. Il croato è tornato dopo un anno al Bayern e ha voglia di restare all’Inter e vincere.

“Conte ha visto Ivan Perisic sbancare la slot machine in Baviera e ora anche lui raccoglie qualche monetina. Pare che tutte quelle vittorie col Bayern siano servite al redivivo croato che, in assenza di offerte, servirà la causa interista: «Ora è tornato con grande volontà di giocare per l’Inter: quando c’è questo entusiasmo alla fine tutto diventa più semplice», ha detto il tecnico. Volere è potere: Perisic può giocare a tutta fascia. Se Ivan è un grande ritorno, Eriksen è una grande conferma: partire dall’inizio dimostra la volontà di trovargli un posto definitivo. Certo, a sentire il nome del danese, ieri Conte si è un po’ infreddolito: «Christian può diventare un valore aggiunto? Lo sono tutti, lui come Pirola». Sarà onorato il 18enne di belle speranze, ma il danese?”, si legge su La Gazzetta dello Sport.