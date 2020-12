Inter, Conte pronto alla sua battaglia. GdS: “Senza rivoli l’attenzione del gruppo è totale”

Il club è stato chiaro con Conte, la situazione economica al momento non prevede grossi investimenti sul mercato. Il concetto è stato chiarito anche all’esterno per non creare grosse aspettative e quindi eventuali delusioni nell’ambiente. Di questo parla La Gazzetta dello Sport sottolineando: “Chiaro che il tecnico avrebbe preferito altro”. Ma in questo momento in cui non si può attendere alle richieste tese ad alzare l’asticella, non viene dato per scontato il suo lavoro, anzi tutto diventa una conquista. E in questo l’allenatore ha dimostrato di poter essere bravo. “Quando ha preso la Juventus, il Chelsea e la Nazionale, Conte non aveva la squadra più talentuosa o ricca: è in momenti come questi che ha saputo tirare fuori il meglio dai suoi gruppi, diventando lui quel valore aggiunto che potrebbe non arrivare dal mercato”, scrive la rosea.

Il tecnico ritiene che la squadra possa seguirlo al meglio “senza quegli elementi “non funzionali” che sono finiti ai margini, e sul mercato, si azzerano i rivoli che potevano dissipare il suo impatto sul gruppo, che ora è totale”.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)