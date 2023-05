Inter, classifica e non solo: contro la Roma attenzione anche a un altro fattore

I nerazzurri scendono in campo domani sera contro i giallorossi in uno scontro chiave in ottica quarto posto

"I nerazzurri, rinfrancati dalle ultime 3 vittorie consecutive in campionato, impreziosite da 12 gol segnati e solo uno subìto, e da un quarto posto ritrovato, non si vogliono più fermare, nonostante l'euroderby sia sempre più vicino. Inzaghi vuole provare a recuperare anche lo scontro diretto dell'andata con la Roma, con la sconfitta per 1-2 rimediata a San Siro, che sarebbe determinante in caso di arrivo a pari punti.

Oltre a una condizione fisica mai stata così brillante nel corso della stagione, il tecnico nerazzurro vuole sfruttare una profondità di rosa maggiore rispetto alle rivali, che gli ha permesso di far riposare contro il Verona i vari Onana, Bastoni, Barella, Lukaku e parzialmente Darmian, che torneranno tutti dal primo minuto. A centrocampo il recupero in grande stile di Brozovic non può non essere un dubbio in più per Inzaghi, con il croato in ballottaggio con Calhanoglu e Mkhitaryan per 2 maglie. Correa, invece, è destinato a giocare ancota una volta al fianco di Lukaku, con Dzeko e Lautaro in panchina e, quasi sicuramente, titolari contro il Milan".