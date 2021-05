Inter-Roma, arbitra Chiffi. 2 precedenti ‘e mezzo’ in stagione: nel derby…

I precedenti in questa stagione in cui l'arbitro Chiffi della sezione di Padova ha diretto l'Inter di Antonio Conte

Sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova l'arbitro della sfida tra Inter e Roma , in programma alle 20:45 a San Siro e valida per il 36esimo turno di Serie A .

Quello contro i giallorossi è il quinto incrocio tra l'Inter e Chiffi. In questa stagione il fischietto veneto ha arbitrato l'1-1 al 'Picco' di La Spezia lo scorso 21 aprile e il 3-0 al Genoa al 'Meazza' il 28 febbraio.

Chiffi ha arbitrato l'Inter anche in occasione del derby di Coppa Italia del 26 gennaio scorso contro il Milan, deciso dal gol su calcio di punizione, ma solo per venti minuti. L'arbitro di Padova - che in quell'occasione era il quarto uomo - ha sostituto al 74' Paolo Valeri dopo l'infortunio rimediato.