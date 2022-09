Inter-Roma, tanto ottimismo per Lukaku e Calha: “Ma per la certezza serve che…”

Lukaku e Calhanoglu non si fermano neppure di domenica: al mattino si sono regolarmente presentati alla Pinetina per lavorare sul campo

Comincia la settimana che porta allo scontro, che può risultare decisivo per l'Inter, al Meazza contro la Roma. E se Inzaghi non avrà Brozovic (squalificato ma ora anche infortunato), dovrebbe però contare su due recuperi importanti. Scrive il Corriere dello Sport: "Lukaku e Calhanoglu non si fermano neppure di domenica e, se ieri i compagni hanno usufruito di una giornata di riposo dopo la seduta di sabato mattina, il belga e il turco al mattino si sono regolarmente presentati alla Pinetina per lavorare sul campo.