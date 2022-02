Coppa Italia – Inter-Roma, ecco dove vedere la gara in Tv

La sfida, valida per i quarti di finale, è in programma stasera alle 21:00 a San Siro

L'Inter si prepara per i quarti di finale di Coppa Italia. Martedì 8 febbraio alle 21:00 a San Siro i nerazzurri affronteranno la Roma. Il match, valido per i quarti di finale di Coppa Italia, verrà trasmesso in diretta esclusiva da Mediaset. La partita sarà visibile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.