CdS / Inter-Roma, distanza ampia: numeri chiari. E per Mou 2 assenze pesanti

Una distanza ampia. Il Corriere dello Sport sottolinea quanto il divario tra Inter e Roma si sia dilatato negli ultimi anni, come confermano i numeri:

“Nel 2021-22 Inter 84 punti e Roma 63 (-21), nel 2022-23 Inter 72 e Roma 63 (-9), adesso, dopo appena 9 giornate, l’Inter è in testa con 22 punti e la Roma settima con 14 (-8). L’Inter ha segnato 24 gol e ne ha subiti 5, la Roma ne ha fatti 4 in meno e ne ha presi 7 in più”.