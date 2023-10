Roma, con l’Inter una difficoltà: la richiesta di Inzaghi. Occhio a un… fattore

Non solo Lukaku. Come sottolinea il Corriere dello Sport, nelle ultime sfide tra Inter e Roma a fare la differenza sono stati gli esterni, Dimarco e Dumfries:

“In tandem, hanno messo insieme un bottino di 4 reti (2 ciascuno) e un assisti. E la difficoltà della Roma nel contenerli è emersa in maniera netta nell’ultima sfida, quella dello scorso maggio all'Olimpiaco: traversone dell’olandese e scivolata vincente dell’azzurro per l’1-0, con risultato poi sigillato proprio dal grande ex Lukaku. Non a caso, la richiesta di Inzaghi ai suoi è stata quella di insistere sui cambi di gioco, per sfruttare l’ampiezza del campo e trovare la Roma scoperta”.