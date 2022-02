Inter-Roma, le scelte di Inzaghi: in avanti Lautaro-Sanchez? E riposerà…

Il tecnico di Piacenza non ha fatto concessioni sulla formazione titolare: la proverà solo nell'allenamento di stamani

La gara con la Roma di stasera avvia un trittico fondamentale per l'Inter: i giallorossi, il Napoli e il Liverpool. Ma su quali uomini punterà stasera il tecnico nerazzurro? Queste le ultime dal Corriere dello Sport: "Il tecnico di Piacenza non ha fatto concessioni sulla formazione titolare: la proverà solo nell'allenamento di stamani. I dubbi riguardo l'undici titolare sono un po' in tutti i reparti: Handanovic favorito su Radu; in difesa turno di riposo per De Vrij con D'Ambrosio avanti su Ranocchia; in mezzo Darmian al posto di Dumfries con ballottaggi Perisic-Dimarco e Calhanoglu-Vidal; in avanti più Martinez di Dzeko per far coppia con Sanchez".