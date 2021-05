CdS – Inter, Lukaku vuole sbloccarsi. Con la Roma occasione per Sensi. E in difesa…

In attesa di novità sul futuro, l'Inter è concentrata sul presente: oggi i nerazzurri sfideranno la Roma a San Siro

In mezzo al campo, invece, Stefano Sensi si candida ad una maglia da titolare. "Dall'inizio ha giocato appena tre volte in questa stagione. I problemi muscolari, col tempo, hanno lasciato spazio a valutazioni tecniche con Eriksen promosso come elemento cruciale per il reparto. Ma stasera può esserci un'eccezione. Un terzetto centrale destinato probabilmente a cambiare pelle rispetto a quattro giorni fa: Brozovic in regia, con Barella alla propria destra. In queste ore Conte scioglierà i dubbi, mentre in difesa D'Ambrosio appare favorito su Bastoni", aggiunge poi il Corriere dello Sport. Sulle fasce, invece, dovrebbe toccare a Perisic - Darmian e Young sono diffidati - mentre Hakimi è confermato a destra.