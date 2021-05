Inter-Roma, pagelle Cds: Brozovic MVP, Ranocchia decisivo. Lautaro da 5

Le pagelle del quotidiano sulla prestazione dei nerazzurri di ieri sera

E' Marcelo Brozovic, per il Corriere dello Sport, il migliore in campo di Inter-Roma di ieri sera. Il quotidiano romano, nella sua edizione odierna, ha giudicato con un 7 la prestazione del croato: "Pasteggia sulla Roma inebetita segnando il secondo gol del suo campionato. Per mezz’ora è il padrone della partita. Rifiata a tratti nel secondo tempo".