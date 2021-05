Inter-Roma, nerazzurri favoriti: dall’1 al ritorno al gol di Lukaku, le quote

Le quote dei bookmaker a poche ore dal calcio d'inizio della sfida tra l'Inter e la Roma, in programma alle 20:45 a San Siro

Attenzione proprio alla divisione della posta: Inter e Roma , infatti, hanno una striscia aperta in campionato di sei pareggi consecutivi. Così se l’Over, a 1,52, appare assai più probabile dell’Under, in quota a 2,40, occhio al risultato esatto di 2-2, uscito in tre delle ultime cinque occasioni: un punteggio identico, domani sera, pagherebbe 13 volte la posta.

Romelu Lukaku - si legge in una nota - non segna da sei partite sebbene nell’ultima con la Sampdoria non abbia giocato. Questo è il digiuno più lungo, in campionato, dell’attaccante belga il quale ha una gran voglia di sbloccarsi. Ipotesi assai probabile tanto che la rete numero 22 del bomber dell’Inter in campionato è in quota a 2,00. La Roma, che sabato affronterà la Lazio nel derby, punterà ancora su Borja Mayoral, 10 gol alla sua prima stagione in Italia partendo poche volte dall’inizio. Lo spagnolo, che aspetta di lavorare con Mourinho, a segno si gioca a 3,75.