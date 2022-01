Inter-Roma di Coppa Italia e Inter-Sassuolo: date e fasi di vendita dei biglietti

Martedì 8 febbraio alle 21 i quarti di finale a San Siro, domenica 20 febbraio alle 18 Inter-Sassuolo: prevendita da venerdì 28 gennaio

Gianni Pampinella

Al termine della sosta del Campionato si aprirà un mese ricco di sfide per l’Inter: dopo il Derby Milano i nerazzurri si prepareranno per i quarti di finale di Coppa Italia. La sfida che si giocherà a San Siro martedì 8 febbraio alle 21 sarà contro Roma di Mourinho, match in gara secca. Chi supererà il turno accederà alle semifinali e sfiderà la vincente di Milan-Lazio.

La partita successiva di campionato che si giocherà a San Siro sarà quella contro il Sassuolo, sfida valida per la 26ª giornata di Serie A, in programma domenica 20 febbraio ore 18:00.

Per entrambe le partite ci saranno prezzi accessibili per tutti i tifosi e sconti speciali per soci Inter Club e abbonati alla stagione 19-20.

FASE 1 | VENERDÌ 28 GENNAIO VENDITA ANTICIPATA PER ABBONATI 19/20

Dalle ore 10.30 di venerdì 28 gennaio e fino a domenica 30 gennaio gli abbonati alla stagione 19/20 potranno acquistare fino ad 4 biglietti, per sé e fino ad altri tre amici interisti. Per entrambe le partite si dovrà utilizzare il numero della SiamoNoi per accedere alla prevendita speciale ma il biglietto sarà emesso in formato PDF e non verrà quindi caricato sulla tessera SiamoNoi. Il secondo anello verde sarà disponibile solo per gli abbonati 19-20 di secondo verde.

FASE 2 | LUNEDÌ 31 GENNAIO VENDITA AI SOCI INTER CLUB 21/22

La seconda fase di vendita inizierà alle ore 10.30 di lunedì 31 gennaio e riguarderà i soci Inter Club 21/22. Fino alla mezzanotte dello stesso giorno potranno acquistare un biglietto per sé e per fino a massimo altri tre soci Inter Club 21-22 attivi, sempre al prezzo speciale riservato agli abbonati per entrambe le partite.

FASE 3 | VENDITA LIBERA - DA MARTEDÌ 1 FEBBRAIO

La vendita libera per tutti di entrambe le partite inizierà alle ore 16.00 di martedì 1 febbraio esclusivamente online, su inter.it/tickets. Gli abbonati alla stagione 19-20 potranno continuare ad acquistare ai prezzi riservati i posti residui.

(inter.it)