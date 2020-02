Damascelli: “Inter finalmente saggia e non frenetica. Serie A? Circola un’aria fetida…”

Tony Damascelli, nel suo editoriale per Il Giornale, ha commentato così l’ultimo turno di campionato: “L’Inter finalmente saggia e non frenetica, con Eriksen in rodaggio, Lukaku, single di Lautaro, tiene il passo della Juve. La Lazio, senza rigori, si sollazza contro la Spal e sollazza soprattutto Ciro Immobile che viaggia a 25 gol e punta a battere Higuain, nella classifica dei marcatori di sempre e nella classifica di campionato, là dove la Lazio, se dovesse superare, come sembra, il Verona, nel prossimo recupero, scavalcherebbe l’Inter e andrebbe a due punti dai bianconeri. Tutto legittimato dal campo, dal gioco, dai gol e non da altro, anche se ha preso a circolare un’aria fetida dinanzi alla quale consiglio l’uso delle mascherine. Non si dovrebbe parlare di favori ma della mediocrità degli arbitri che, dopo l’introduzione del Var, hanno preso a recitare il ruolo di attori protagonisti, violentano lo spirito del gioco, cambiano le regole, riscrivono i regolamenti e proseguono nella loro marcia, in Italia, tra la protervia di Nicchi e l’educazione di Rizzoli”.