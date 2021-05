Festa Scudetto Inter, Selvaggia Lucarelli contro Sala: “Fa Ponzio Pilato”

La nota giornalista ha attaccato il primo cittadino che a chi lo ha criticato per non aver chiuso Piazza Duomo, durante la festa scudetto, ha risposto con le parole del Prefetto

Il giorno dopo la festa scudetto dell'Inter e i conseguenti assembramenti vietati in epoca di covid19, non si placano le polemiche. Selvaggia Lucarelli, su Twitter, ha commentato il post del sindaco Sala che si è avvalso delle parole del Prefetto di Milano per rispondere a chi lo ha criticato perché non ha chiuso Piazza Duomo sapendo che ci sarebbe stata la festa. "Abbiamo valutato che chiudere piazza Duomo sarebbe stato inevitabilmente occasione di ancora più densi e rischiosi assembramenti, sotto ogni profilo", le parole del prefetto Saccone. Ma il fatto che quelle parole siano state utilizzate dal primo cittadino milanese per spiegare il suo punto di vista non è piaciuto alla giornalista