TS – Inter, piazzati sul gong Salcedo e Agoumé: ecco quanto risparmia il club

E' Francesco Acerbi l'ultimo colpo di mercato dell'Inter. Il presidente Steven Zhang ha dato l'ok all'operazione, come scrive Tuttosport, dopo due cessioni da parte della dirigenza: "L'operazione è stata sbloccata anche perché nel frattempo la dirigenza nerazzurra ha piazzato in uscita gli ultimi due giocatori in "esubero", ovvero il centrocampista Lucien Agoumé (prestito al Troyes in Ligue1) e l'attaccante Eddie Salcedo (prestito al Bari in Serie B). Con queste due uscite, l'Inter ha risparmiato circa 1,5 milioni lordi".