L'attaccante classe 2001 è tornato in nerazzurro dopo la stagione in prestito in Serie B con Bari prima e Genoa poi

Tornato dalla stagione in prestito al Bari prima e al Genoa poi, Eddie Salcedo attende ora di conoscere il suo futuro: l'Inter valuta offerte, in prestito ma anche a titolo definitivo. Sull'attaccante classe 2001, secondo gianlucadimarzio.com, è pronto a farsi nuovamente avanti il Grifone, a caccia di rinforzi in vista del ritorno in Serie A.