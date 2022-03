Inter-Salernitana 5-0, carica de Vrij: “Avanti così”

L'Inter è ripartita. Dopo un febbraio nero, i nerazzurri hanno surclassato la Salernitana a San Siro (5-0) e si sono rimessi in marcia

L'Inter è ripartita. Dopo un febbraio nero, i nerazzurri hanno surclassato la Salernitana a San Siro (5-0) e si sono rimessi in marcia verso lo scudetto, in attesa di Napoli-Milan di domani sera. Sui social, Stefan de Vrij ha espresso tutta la soddisfazione per una vittoria cruciale: "Avanti così!" ha scritto il difensore olandese. Ecco il post: