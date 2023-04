Salernitana-Inter, fascia di capitano affidata a Stefan De Vrij

Cambia ancora il capitano dell'Inter di Simone Inzaghi. Per la sfida contro la Salernitana in programma alle 17 allo stadio Arechi, l'allenatore nerazzurro ha affidato la fascia a Stefan De Vrij .

Con Samir Handanovic, Brozovic e Lautaro in panchina, la scelta è ricaduta sul difensore olandese. Occasione importante per De Vrij che in questa stagione ha perso la titolarità a discapito di Francesco Acerbi che fin qui è sempre stato uno dei migliori in campo per la squadra nerazzurra.