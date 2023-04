CdS – Inter, ecco perché la sfida di Salerno è ancora più delicata per Inzaghi

L'Inter affronta la Salernitana per una partita chiave in ottica Champions League: Inzaghi e i suoi non possono sbagliare

Il futuro di Simone Inzaghi è strettamente legato ai risultati che l'Inter conseguirà nei prossimi due mesi. "Siamo ormai nella fase in cui ogni piccola scelta può essere decisiva. Ed è inevitabile che le conseguenze, ora, finiscano tutte addosso ad Inzaghi. Proprio l’1-1 nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, però, ha confermato il suo “tocco”. Perché l’Inter ha tenuto il campo, ha anche condotto le operazioni per lunghi tratti ed è pure stata capace di reagire al gol di Cuadrado", commenta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"La finale, la seconda consecutiva da tecnico nerazzurro, insomma, potrebbe essere più vicina. Ciò non toglie, però, che il suo futuro, Simone, se lo giochi innanzitutto in campionato, arrivando in una delle prime 4 posizioni. Ecco perché, per lui, la sfida di oggi all’Arechi è ancora più delicata", sottolinea il quotidiano che, poi, chiosa così: "I giochi restano aperti. Se non altro perché la “sua” Inter ha ancora in mano il proprio destino, su tutti e tre i fronti"