Inter-Salernitana, Inzaghi cancella il ritiro: “Ecco cosa c’è dietro la scelta”

L’allenatore ha cancellato il ritiro della vigilia ad Appiano Gentile lasciando liberi i calciatori di tornare a casa a dormire

E' di ieri la notizia secondo la quale Simone Inzaghi avrebbe cancellato il ritiro precedente alla sfida di questa sera tra Inter e Salernitana. Una scelta che ha lasciato perplessi in molti ma che, come spiega Tuttosport, ha un motivo ben preciso: "L’allenatore ha cancellato il ritiro della vigilia ad Appiano Gentile lasciando liberi i calciatori di tornare a casa a dormire per ripresentarsi questa mattina alla Pinetina per l’ultima sgambata.

Una decisione presa per non accumulare troppe notti di ritiro ravvicinate, complici gli impegni a ripetizione. Succedeva spesso nella prima metà della stagione, meno dall’inizio del nuovo anno in poi. È anche un modo per allentare la tensione sulla squadra nel mezzo di questo periodo complicato, iniziato con la sconfitta nel derby di ritorno in campionato. Serve a tutti i costi ritrovare la fluidità di gioco esibita prima di Natale. Potrebbe essere più facile farlo con un approccio che aiuta i giocatori ad avere la testa libera.