Cds – Inter-Salernitana, moviola: un’ombra nella partita di Sacchi. Çalhanoglu-Dia…

Il giorno dopo Inter-Salernitana, il Corriere dello Sport analizza i casi da moviola del match. Voto 6 per l'arbitro Sacchi. "C’è un’ombra nella partita di Sacchi, apparentemente ben diretta, con pochi fischi (26) e un solo provvedimento disciplinare. Il problema, però arriva proprio sulla gestione dei cartellini, l’arbitro di Macerata perdona Daniliuc che doveva essere espulso. Non incide sulla partita, però è un peccato. Regolari i due gol dell’Inter, ci sta soltanto il giallo per l’austriaco, non è falloso l’incrocio in area-Inter Çalhanoglu-Dia: ok no rigore".