Ts – Inter-Salernitana, pagelle: Barella il migliore. Calhanoglu? Dice di non sentire…

Due insufficienze e poi tanti voti positivi. Sono le pagelle di Tuttosport su Inter-Salernitana. Per il quotidiano è Nicolò Barella il migliore in campo, voto 7,5 per il centrocampista sardo: "Rifinisce l’azione dell’1-0 col tocco che porta al tiro Lautaro, poi si inventa un altro inserimento come a Barcellona, questa volta però aggiungendoci anche un dribbling vincente di... ginocchio: migliore in campo". 7 per Calhanoglu: "Dice di non sentire suo il ruolo di vice-Brozovic, ma sembra giocarci da sempre. Altra grande prestazione, sia in impostazione sia in interdizione". 7 anche per Simone Inzaghi: "Dopo la serata di gala a Barcellona, vince senza soffrire una partita che poteva rivelarsi insidiosa. Non è ancora l’Inter brillante dell’inverno scorso, ma il rientro di Lukaku aiuterà ulteriormente".