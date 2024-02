Inter-Salernitana, si va verso un altro sold-out: attesi oltre 72mila spettatori

Dopo la vittoria sulla Roma, l'Inter torna a San Siro per continuare la sua corsa in campionato: contro la Salernitana si va verso il sold-out

Dopo la vittoria sulla Roma, l'Inter torna a San Siro per continuare la sua corsa in campionato. Si gioca di venerdì, per preparare al meglio l'altro appuntamento segnato in rosso sul calendario, la sfida di andata degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid, in programma martedì alle 21:00. Ma prima di pensare alla Champions League, tutte le forze sono dedicate a Inter-Salernitana. Sarà un'altra notte carica di interismo: San Siro corre verso il sold-out, con oltre 72mila biglietti già venduti. Gli ultimi tagliandi sono in vendita su inter.it: il calcio d'inizio del match è fissato venerdì alle 21:00, con i cancelli di San Siro che apriranno alle 19:00. Allo stadio, le biglietterie saranno aperte dalle 18:00.