Inter-Salernitana, tre cambi in formazione? Anche Perisic è in riserva

Inzaghi farà qualche cambio nella sfida di questa sera anche per dare respiro a qualche titolare in vista della gara col Liverpool

L'Inter deve tornare a vincere al più presto. Deve ritrovare gioco e gol e imporsi oggi a San Siro contro la Salernitana in attesa del risultato delle due prime in classifica, Napoli e Milan, che si affronteranno al Maradona. Nessuno forse avrebbe mai immaginato che questa sfida sarebbe potuta diventare un bivio per i nerazzurri. Che ora però devono trovare la svolta e riprendere una marcia che la stanchezza e le difficoltà hanno interrotto nei primi due mesi dell'anno. Inzaghi, in vista della sfida contro il Liverpool di martedì, farà qualche cambio in rosa nella gara di questa sera. Se Brozovicresterà al centro del mondo, potrebbe respirare in mezzo Calhanoglu e potrebbe fare spazio a Gagliardini. Con Barella presenza certa, dato che sarà squalificato ad Anfield.