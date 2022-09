Inter premiata per il lavoro con i giovani. Samaden: “Progetto che va oltre al campo”

Roberto Samaden, direttore del settore giovanile nerazzurro, ha spiegato le basi del lavoro del vivaio interista: "Il progetto riguarda le opportunità per tutti i giocatori, maschi e femmine, e per tutto lo staff che lavora intorno a loro, di essere informati e formati su tutto ciò che non è tecnico. La ragione è perché in passato, per esempio, era più facile per l'allenatore non essere solo un allenatore, ma anche un educatore. Poi, anno dopo anno, tutto è cambiato.

Abbiamo pensato che fosse assolutamente importante iniziare ad insegnare, formare ed educare i giocatori non solo sul campo, ma anche fuori. Abbiamo quindi iniziato a far vivere i giocatori che arrivano qui da altri Paesi e da altre regioni in Italia nel nostro alloggio. E quindi, step by step, siamo arrivati a coinvolgere tutti i giocatori, tutti gli adulti e tutte le famiglie in questo progetto. Il punto chiave di questo progetto è che l'aspetto educativo è parte dell'allenamento. Quindi non c'è una sezione a parte della nostra Academy. Questo perchè quello che succede sul campo è molto facile per noi: in ogni angolo del mondo è possibile vincere una partita, un campionato o un titolo. Il nostro obiettivo non è vincere titoli, ma educare calciatori come persone".