Inter-Real Madrid Youth League, formazioni UFFICIALI: tornano Agoume, Gianelli e Burgio

Quarti di finale di Youth League per l’Inter di Armando Madonna: la Primavera nerazzurra, dopo aver eliminato il Rennes, affronta il Real Madrid della leggenda merengue Raul Gonzalez Blanco. Il tecnico interista, rispetto alla gara contro i francesi, ritrova Agoume, Gianelli e Burgio, tornati a disposizione dopo essere stati aggregati alla Prima Squadra di Antonio Conte; in avanti conferma per il tandem Satriano-Fonseca, parte dalla panchina Persyn. Calcio di inizio alle ore 18.

Formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Pozzer; Moretti, Kinkoue, Ntube; Vezzoni, Gianelli, Agoume, Schirò (C), Burgio; Satriano, Fonseca.

REAL MADRID (4-1-4-1): Luis Lopez; Santos, Ramon, Chust (C), Gutierrez; Blanco; Park, Arribas, Morante, Rodriguez; Latasa.