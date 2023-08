Inter, è la giornata di Samardzic e Audero: visite, firme e sgambata di rito

Samardzic è stato pagato all’Udinese 4 milioni per il prestito, 16 per l’obbligo di riscatto più 2 di bonus, con il cartellino di Giovanni Fabbian valutato 4 milioni e inserito nella trattativa, ma con l’Inter che avrà il diritto di contro-riscatto fino al 2025 per 12 milioni.

Audero, invece, arriva all’Inter in prestito dalla Samp con diritto di riscatto già fissato a 6,5. Direzione opposta per Filip Stankovic, figlio di Dejan, che sarà il nuovo portiere della Samp, in prestito.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con fcinter1908 e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei nerazzurri in campionato e in europa.