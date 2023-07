“Ma cosa se ne fa l’Inter di Samardzic come sesto centrocampista?”. È questa la domanda che alcuni si pongono alla luce degli ultimi risvolti di mercato in casa nerazzurra, con l’avvicinamento al centrocampista dell’Udinese. La risposta l’ha ribadita Fabrizio Biasin sul suo profilo Twitter.

“L’idea non è prendere un “sesto”, l’idea è avere 6 giocatori (quasi) del tutto intercambiabili per valore e complementari per attitudini. Per questo l’Inter punta e ha sempre puntato il nazionale serbo”, ha scritto il giornalista.