Inter-Samp, moviola Cds: “Gol Eriksen, giusto annullare. Candreva-Jankto, no rigore perché…”

Come di consueto, all’indomani della gara, il Corriere dello Sport ha analizzato gli episodi arbitrali di Inter-Sampdoria. Ecco il sunto del quotidiano nella sua edizione odierna: “Non dispiace Mariani, forse il più positivo degli arbitri visti in questa ripresa della serie A: ad iniziare dalla forma fisica, sempre vicino all’azione, anche nel recupero. La partita non è difficile (solo silent check per il VAR, Mazzoleni), lascia giocare abbastanza senza eccedere in protagonismi. A voler cercare il pelo nell’uovo, chiude il suo primo match dopo il lockdown con 36 falli fischiati e 6 cartellini gialli (ne manca uno a De Vrij): forse un po’ troppo. Giusto annullare la rete di Eriksen dopo appena due minuti: tutto nasce da un lancio di Barella per Candreva, che poi metterà al centro, finta di Lautaro e inserimento del danese.

Subito dopo la rete, l’assistente numero uno, Colarossi, segnala l’off side dell’estero nerazzurro. Di poco, ma la sua posizione era irregolare, appena oltre Murru. C’è un episodio da analizzare: vicino al limite dell’area nerazzurra, Candreva e Yankto vengono a contatto cercando il pallone, il blucerchiato cade dentro l’area. Ma non è rigore, primo perché Candreva anticipa nettamente l’avversario, toccando per primo il pallone, secondo perché tutto avviene fuori dall’area di rigore (nel caso, il VAR non sarebbe potuto intervenire). A fine gare, doppio contatto in area dell’Inter: Skriniar con Thorsby e De Vrij su Askildsen. Giusto non dare rigore”.