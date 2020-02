SM – Samp a maggio? No dell’Inter. Ma il Napoli non vuole rinviare la Coppa. La Lazio…

“L’ufficio competizioni della Lega ha stabilito le date del recupero delle gare sospese nel week-end per l’emergenza sanitaria“. A SportMediaset parlano della gara rinviata domenica scorsa per i provvedimenti del Governo che servono a debellare il Coronavirus. Torino-Parma e Verona-Cagliari si giocheranno mercoledì 11 marzo, invece il 18 marzo si giocherà Atalanta-Sassuolo.

Per ora la gara contro i blucerchiati è stata messa in calendario per il prossimo 20 maggio. A fine campionato in pratica. Ma la data verrà rivista perché così a ridosso della fine del campionato non sta bene né alla Lega né all’Inter, ovviamente. E’ stato anche deciso di confermare le date del ritorno della semifinale di Coppa Italia nonostante la volontà dei nerazzurri, non condivisa dal Napoli, di posticipare la gara. Quindi il 4 marzo si gioca Juve-Milan e Napoli-Inter il 5.

L’Atalanta aveva chiesto di anticipare al 5 marzo la sfida contro la Lazio per la partita contro il Valencia ma il secco no dei biancocelesti ha lasciato la data della gara immutata.

(Fonte: SM)