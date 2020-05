Ripartenza, il 13 giugno è la data della Lega. L’Inter riparte dalla Samp? Se ne parla oggi

Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari Torino-Parma e appunto Inter-Samp. Il 13 giugno è la data per la ripartenza, almeno quella che balla sui tavoli della Lega Calcio. E si ripartirebbe dalle gare che sono state rinviate nella sesta giornata di ritorno. Sarebbe quindi l’Inter ad aprire questa nuova parte di campionato. Le gare di cui parliamo sono

Questo pomeriggio, su questo, discuterà il Consiglio di Lega. Venerdì invece ci sarà l’Assemblea di Lega che anticiperà di qualche giorno il Consiglio federale della FIGC. Si giocherebbero le gare rinviate per allineare il campionato e la classifica. Anche perché se per qualche motivo, il campionato dovesse poi essere definitivamente stoppato non ci sarebbero più discussioni sui criteri da utilizzare per decidere i piazzamenti finali. Far partire i campionati il 13 giugno permetterebbe anche di disputare la parte finale della Coppa Italia.

“ Se si ripartirà con i recuperi, i 10 incontri dell’ottava giornata di ritorno saranno disputati immediatamente dopo, tra martedì 16 e giovedì 18, spalmati su tre giorni, poi si giocherà senza soste ogni 72 ore”, spiega il Corriere dello Sport.

Si cercherà quindi comunque di chiudere entro il 2 agosto con la Serie A per dare spazio alle Coppe. Per quanto riguarda il calciomercato, aprirebbe alla fine della stagione quindi ad agosto e chiuderebbe nei primi giorni di ottobre. Giovedì intanto è fissato un vertice tra la FIGC e il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora e si aspetta l’ok per la ripresa del campionato.

(Fonte: Corriere dello Sport)