SM – Inter-Samp, le scelte di Inzaghi per l’ultima partita

La squadra nerazzurra è chiamata a fare la sua gara con i blucerchiati in attesa di conoscere il risultato dei rossoneri

"L'abbiamo preparata nella maniera giusta". E metterà in campo la miglior formazione possibile. Simone Inzaghi, nella gara contro la Sampdoria, è chiamato alle ultime scelte di stagione. Alle 18 l'Inter dovrà vincere contro i blucerchiati e aspettare il risultato del Milan. Secondo SportMediaset alla fine il tecnico opterà per Dumfries a destra e Correa accanto a Lautaro Martinez in attacco. Questa quindi la formazione probabile proposta da XXL: