Inter-Sampdoria, arbitra Di Bello: il VAR è Irrati. Sassuolo-Milan a Doveri

Come annunciato in anteprima da Fcinter1908.it, sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi a dirigere Inter-Sampdoria, match valido per l'ultima giornata di Serie A 2021-2022. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Giallatini con Pezzuto come quarto uomo. Il VAR è Irrati, coadiuvato da Meraviglia. Sassuolo-Milan, invece, è affidata a Doveri.