Inter, Sampdoria in emergenza: si fermano Ekdal e Bereszynski

A quattro giorni dalla partita contro l’Inter, Roberto D’Aversa deve fare i conti con gli infortuni. Come riporta la Gazzetta dello Sport, alla lista dei blucerchiati acciaccati, infatti, si sono da poco aggiunti Bereszynski ed Ekdal. Il terzino polacco, durante la gara di qualificazione ai Mondiali della sua nazionale contro l’Albania, è stato costretto ad uscire poco dopo la mezz’ora a causa di un risentimento muscolare accusato nella zona alta della coscia. "Resta da capire, a questo punto, come D’Aversa sostituirà il polacco: per il ruolo di terzino destro appaiono in risalita le quotazioni di Depaoli".