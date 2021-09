Verso Sampdoria-Inter, D’Aversa ha 2 dubbi: fuori Damsgaard? Esordio per Caputo

Contro l'Inter D'Aversa studia su chi puntare coi ballottaggi che in fondo erano gli stessi di Ranieri l'anno scorso

Sei giorni alla gara tra la Sampdoria di Roberto D'Aversa e l' Inter di Simone Inzaghi . Come riporta il Secolo XIX, il tecnico dei blucerchiati aspetta il rientro dei suoi nazionali per poi decidere la miglior formazione da mettere in campo: "Ai problemi di Torregrossa e Gabbiadini, alle prese con i rispettivi recuperi e ancora incerti sul rientro (ce la potrebbe fare l'ex Brescia ma certamente non è ancora al meglio) nelle ultime ore si sono aggiunti quelli di Bereszynski in nazionale con la Polonia (fastidio muscolare da verificare) e quello di Murru a Bogliasco (problema inguinale). Se si aggiunge che pure il maghetto Damsgaard, in nazionale con la Danimarca, non sembra ancora al top della forma fisica della scorsa stagione, ecco perché D'Aversa da oggi alla rifinitura di sabato dovrà essere abile a capire chi sta meglio.

Insomma, contro l'Inter D'Aversa studia su chi puntare coi ballottaggi che in fondo erano gli stessi di Ranieri l'anno scorso: Silva-Ekdal per l'altra maglia di centrocampo (tenuto conto che Thorsby pare inamovibile); e Damsgaard-Verre per il ruolo di esterno di sinistra qui tenendo conto che il romano vive un momento di gran forma come certificato dal golden gol in amichevole con la Ternana (pallonetto da centrocampo per il momentaneo 3-0). Davanti quasi scontato il duo Caputo-Quagliarella così come a destra Candreva e in difesa linea a 4 con Depaoli (al posto di Beres), Yoshida e Colley centrali (ma occhi perché i continui gol di Chabot in partitella potrebbero riservare sorprese) e a sinistra Augello, che da tifoso milanista vivrà una sorta di derby del cuore", si legge.