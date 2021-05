Inter-Sampdoria, pagelle Cds: Sanchez da 8. Il peggiore è Handanovic: 5.5

Questi il migliore e il peggiore in campo secondo il quotidiano nella gara di ieri tra Inter e Sampdoria

Il 5-1 dell'Inter sulla Sampdoria ha la chiara firma di Alexis Sanchez. Il centravanti cileno è infatti il man of the match secondo il Corriere dello Sport, che ha giudicato con un 8 la sua prestazione di ieri: "Doppietta come a Parma, per arrivare a quota 7 in campionato. Sfoga nel modo migliore la sua voglia di giocare". Il peggiore, invece, è Samir Handanovic, che ha mostrato l'ennesima incertezza di un finale di stagione non proprio positivo: "5.5. Non convincono né il tuffo né la respinta su Candreva. E Keita ne approfitta…", scrive il Corsport.