Inter-Sampdoria, chance per Correa. In difesa torna de Vrij: le possibili scelte di Inzaghi

"Lautaro e Bastoni non giocheranno in Germania, essendo diffidati, ma il resto della squadra non sarà certo composto esclusivamente da seconde linee. Tornando alla gara di questa sera, in attacco, ha una possibilità Correa, che è pure un ex. San Siro, però, sta mostrando qualche insofferenza nei confronti del “Tucu” e Inzaghi terrà conto anche di questo per le sue scelte. Altri potenziali cambi, riguardano le fasce (Darmian e Gosens insidiano Dumfries e Dimarco) e il centrocampo, dove uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan potrebbe riposare, a vantaggio di Asllani. In difesa, infine, si va verso il rientro di De Vrij".