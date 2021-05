Inter-Samp, Conte rilancia Vecino e Sanchez: torna D’Ambrosio, Eriksen e Lukaku…

La probabile formazione dell'Inter in vista della sfida casalinga, valida per il 35esimo turno, contro la Sampdoria

Turnover ponderato per l' Inter di Antonio Conte in vista della sfida delle 18 contro la Sampdoria a San Siro. Come annunciato dallo stesso tecnico nerazzurro, ci saranno diversi cambi rispetto alla formazione tipo per dare spazio a quei calciatori che hanno avuto meno chance nel corso della stagione.

La Gazzetta dello Sport riporta le possibili scelte in casa nerazzurra: "D’Ambrosio ritorna in difesa assieme a Ranocchia, in mezzo accanto a Eriksen in versione regista galleggeranno Gagliardini e il redivivo Vecino (non era titolare in A dall’8 marzo 2020, ultima partita prima del lockdown a Torino), mentre davanti per una volta respira re Lukaku e lascia il posto a Sanchez".